ألكسندر ديل فال يكتب: وقائع الحرب الروسية الغربية (3).. «فخ أمريكى» أم «أنجلوسكسونى-أطلسى»؟

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 05:14 م

فى سبتمبر ٢٠١٤، كتب جون ميرشايمر، وهو أكاديمى بارز فيما يسمى بالمدرسة الأمريكية «الواقعية الهجومية» للعلاقات الدولية، وخبير مثالى فى الصراعات بين القوى العظمى، وعلى وجه الخصوص متخصص بلا منازع فى الحرب الباردة والعلاقات الروسية الأمريكية، فى مقال نشرته مجلة فورين أفيرز فى عام ٢٠١٥، تحت عنوان مثير للعواطف: «لماذا تعتبر الأزمة الأوكرانية خطأ الغرب؟ الأوهام الليبرالية التى أثارت بوتين».

ومن المؤكد أن هذا الأمر جدلى للغاية وكان أصل الجدل الوطنى، وأوضح الأكاديمى أن مقالته كان من الممكن أن تكون الدولة المسؤولة الأولى عن تطرف فلاديمير بوتين والحرب فى أوكرانيا، وكان الدافع وراء التدخل الروسى فى شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، بحسب قوله، هو «الأهداف الاستراتيجية غير المسؤولة لحلف شمال الأطلسى فى أوروبا الغربية والشرقية».

وفى الحقيقة، يشكل مد حلف الناتو والصواريخ الغربية المضادة للصواريخ إلى الشرق «تهديدًا وجوديًا» للروس، ويبدو الأمر «كما لو أن الروس أو الصينيين عقدوا تحالفًا عسكريًا فى شمال أمريكا مع كندا والمكسيك». ويضيف ميرشايمر أن «جذور المشكلة تكمن فى الاستراتيجية الغربية الهادفة إلى انتزاع أوكرانيا من روسيا، ودمجها فى مؤسسات وتحالفات الغرب كالجمر الذى ينتظر الاشتعال».

من جانبه، توقع الدبلوماسى الاستراتيجى الشهير هنرى كيسنجر، الذى كرر تصريحاته فى مناسبات عديدة فى مؤتمراته ومقابلاته ومقالاته وأعماله المنشورة منذ فبراير ٢٠٢٢، حول الحرب فى أوكرانيا نتيجة امتداد حلف شمال الأطلسى (الناتو) منذ عام ٢٠١٤، أنه «يجب على الغرب أن يفهم أنه بالنسبة لروسيا، لا يمكن لأوكرانيا أن تكون أبدًا مجرد دولة أجنبية.

بدأ تاريخ روسيا فى «روس- كييف».. ومن هناك انتشر التواجد الروسى. «كانت أوكرانيا جزءًا من روسيا لعدة قرون» ويتمركز أسطول البحر الأسود وهو الأسلوب الذى تستخدمه روسيا فى استعراض قوتها فى البحر المتوسط فى سيفاستوبول فى شبه جزيرة القرم بموجب عقد إيجار طويل الأجل.

أما الهدف النهائى الذى ينبغى تفضيله بهدف تحقيق الاستقرار، ويجب أن يكون جعل أوكرانيا «نوعًا من الدولة المحايدة.. ويجب ألا تنضم أوكرانيا أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي».. على الرغم من هذا التنبيه، المعروف لدى جميع الاستراتيجيين وخاصةً وكالة المخابرات المركزية، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، على «ميثاق الشراكة الاستراتيجية» الذى دعا أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، وأدان هذا الميثاق «العدوان الروسى المستمر» وأكد «الالتزام الثابت» بإعادة دمج شبه جزيرة القرم فى أوكرانيا.

لقد تم عرض العديد من مبررات الحرب فى موسكو كتحريض لضرب قوة كييف هذه المرة من أجل درء عضويتها المستقبلية فى الناتو والمخاطرة برؤية الأسطول الروسى من سيفاستوبول يُطرد من شبه جزيرة القرم المستقبلية التى ستصبح أوكرانية مرة أخرى والأطلسى، وبالتالى لا يتوافق مع الاتفاقية الروسية الأوكرانية القديمة بشأن الوجود العسكرى المشترك فى شبه الجزيرة.

«استراتيجية إراقة الدماء»

يذكر جون ميرشايمر فى كتاباته العديدة «استراتيجية النزيف» أو إراقة الدماء، التى وصفها فى كتابه بـ"مأساة سياسة القوى العظمى (٢٠٠١)، والتى تتمثل فى تحريض دولة منافسة على الدخول فى حرب استنزاف، حتى تنزف دمًا أبيض».. ومن هنا نستنتج أن الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وحلفاءهما الأكثر مناهضة لروسيا، وخاصة دول البلطيق وبولندا، قد دفعوا روسيا إلى الأسوأ من خلال «محاصرتها»، هناك خيار واحد فقط: خطوة وصفها البعض بتحليل «المؤامرة».

فقط التحقيقات المستقبلية والطويلة الأمد التى أصبحت ممكنة بفضل رفع السرية عن المذكرات السرية (كما فى الحالة العراقية) ستجعل من الممكن يومًا ما استخلاص استنتاجات حول أسباب الحرب فى أوكرانيا بخلاف الخطأ الذى لا يمكن إنكاره (المكملة أو السابقة) كان القرار الروسى بمهاجمة أوكرانيا وضم مناطق بأكملها من هذا البلد غير مقبول، رغم أن موسكو اعترفت بحدودها وسلامة أراضيها.

وفى تقرير صدر عام ٢٠١٩ تحت عنوان «توسيع روسيا»، اقترحت مؤسسة راند المرموقة (المقربة من البيت الأبيض) استراتيجية أمريكية لإضعاف روسيا، ولدفعها إلى التدخل فى أوكرانيا من أجل «استنزاف قواتها» وهكذا أوصى تقرير راند بفرض عقوبات اقتصادية هائلة؛ و«الانتشار المفرط فى العدوانية لحلف شمال الأطلسي"؛ وإلغاء مشروعى خط أنابيب الغاز نورد ستريم ١ و٢؛ وبيع الغاز الطبيعى المسال الأمريكى إلى العالم ونصح الحكومة الأمريكية بـ"إيقاع روسيا فى الفخ من خلال استدراجها إلى حرب على الأراضى الأوكرانية"!.

تشير هذه المقتطفات القليلة إلى السخرية الشديدة لبعض الاستراتيجيين الأمريكيين المقربين من السلطة: «منذ عام ٢٠١٤، فإن الجيش الأوكرانى ينزف بالفعل روسيا فى منطقة دونباس (والعكس صحيح). إن تقديم المزيد من المعدات العسكرية الأمريكية يمكن أن يدفع روسيا إلى زيادة مشاركتها المباشرة فى الصراع والثمن الذى تدفعه مقابل ذلك.

ويمكن أن ترد موسكو بشن هجوم جديد والاستيلاء على المزيد من الأراضى الأوكرانية» (الصفحة الخامسة عشرة). ولذلك، شجع التقرير الولايات المتحدة بشكل مباشر على بذل كل ما فى وسعها حتى تميل روسيا إلى توسيع نطاق تدخلها فى أوكرانيا من أجل محاصرتها هناك.

وحتى أبعد من ذلك، فمن الواضح أن الاقتراح الذى قدمه الغرب رسميًا لأوكرانيا، منذ عام ٢٠٠٨، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو) فى يوم من الأيام، كان يُنظر إليه، صوابًا أو خطأً، باعتباره استفزازًا وتهديدًا وجوديًا من جانب روسيا، إلى درجة المخاطرة بإشعال شرارة التفجير.

حرب شديدة الحدة مع أوكرانيا ومع دول الناتو نفسها، وبالتالى مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. دعونا نتذكر هنا بشكل عابر جميع التحذيرات التى صاغتها شخصيات سياسية أو فكرية أمريكية رفيعة المستوى فيما يتعلق بخطر الحرب بين الغرب وروسيا الناجم عن التوسع اللامتناهى لحلف شمال الأطلسى نحو الشرق:

- استذكر ويليام جيمس بيرى، وزير الدفاع فى عهد بيل كلينتون، فى مذكراته عام ٢٠١٥، التعليقات التى أدلى بها فى عام ١٩٩٦، والتى بموجبها كان توسع الناتو نحو الشرق مسئولًا عن «انهيار العلاقات مع روسيا». ثم احتج بشدة على خطة ضم دول جديدة إلى التحالف.

- فى عام ١٩٩٧، أعلن بول كيتنج، رئيس الوزراء الأسترالى السابق: «إن قرار توسيع الناتو من خلال دعوة بولندا والمجر وجمهورية التشيك للمشاركة واقتراح الشيء نفسه على الدول الأخرى - وبعبارة أخرى عن طريق نقل ترسيم الحدود العسكرية الأوروبية إلى حدود الاتحاد السوفييتى السابق – وهذا، فى رأيى، خطأ يمكن مقارنته فى نهاية المطاف بالحسابات الاستراتيجية السيئة التى منعت ألمانيا من دمج النظام الدولى، فى بداية القرن العشرين».

- فى العام نفسه، وجه خمسون خبيرًا فى العلاقات الدولية (أعضاء مجلس الشيوخ، الضباط، الدبلوماسيون) رسالة إلى الرئيس كلينتون لمعارضة توسيع الناتو: «نحن الموقعون أدناه، نعتقد أن المناورات الحالية للولايات المتحدة لتوسيع الناتو وهذا يشكل أحد أسوأ الأخطاء السياسية فى تاريخه وفى رأينا أن توسع حلف شمال الأطلسى سيكون له أثر فى تقليص أمن أعضائه وتعريض الاستقرار الأوروبى للخطر.

- لا يزال جاك ماتلوك جونيور، السفير الأمريكى لدى الاتحاد السوفييتى، يحذر خلال عام ١٩٩٧ من أنه «بعيدًا عن تحسين أمن الولايات المتحدة وحلفائها والدول التى ترغب فى الانضمام إلى التحالف؛ فإن توسع الناتو يهدد بالتسبب فى أخطر تهديد للأمن الأمريكى منذ تفكك الاتحاد السوفييتي».

- فى عام ١٩٩٨، بعد اتخاذ القرار بإطلاق توسيع جديد لحلف شمال الأطلسى، أعلن الخبير الاستراتيجى فى الاحتواء جورج كينان، وهو نفسه سفير الولايات المتحدة السابق فى موسكو: «هذه بداية حرب باردة جديدة. أعتقد أنه خطأ مأساوى. من الواضح أن رد فعل روسيا سيكون عدائيًا، وبعد ذلك سيقول [أنصار توسع الناتو] إنهم حذرونا دائمًا من الروس، وأنهم معادون بطبيعتهم - لكن هذا ببساطة «كاذب».

- فى عام ١٩٩٩، كتب الصحفى والسياسى الأمريكى بات بوكانان: «من خلال نقل حدود الناتو إلى عتبة روسيا، وضعنا المواجهة على أجندة القرن الحادى والعشرين. هل نحن مستعدون حقًا لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن أوروبا الشرقية؟

- فى عام ٢٠٠٨، حذر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز من أن «عضوية أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى تشكل بالنسبة لروسيا حقيقة غير مقبولة على الإطلاق» وأن «وجود أوكرانيا داخل حلف شمال الأطلسى يمثل هجومًا مباشرًا على مصالح روسيا.

- فى عام ٢٠١٤، أعلن رئيس وزراء أستراليا، مالكولم فريزر، أن «توسيع التحالف نحو الشرق هو مناورة استفزازية ومتهورة، وترسل إشارة واضحة للغاية إلى روسيا وتؤدى المخاطر إلى مواجهة صعبة وخطيرة للغاية».





- فى عام ٢٠١٥، كتب وزير دفاع الولايات المتحدة بوب جيتس فى مذكراته: «كان من الخطأ الاستعداد لدمج هذا العدد الكبير من الدول التى كانت خاضعة له فى السابق، بعد فترة وجيزة من سقوط الاتحاد السوفيتى. إن محاولة دمج جورجيا وأوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى تجاوزت الحدود. تعود جذور الإمبراطورية الروسية إلى كييف فى القرن التاسع، لذلك كان هذا استفزازًا هائلًا بشكل خاص».

- فى عام ٢٠٢١، أعلن السير رودريك لين، السفير البريطانى السابق لدى روسيا، خلال قمة الناتو عام ٢٠٠٨ فى بوخارست: «لقد ارتكب الغرب خطأً فادحًا فى طرح فكرة دمج جورجيا وأوكرانيا. لقد كان غبيًا فى كل شيء وإذا أردنا أن نبدأ حربًا مع روسيا، فلن نتمكن من إيجاد طريقة أفضل للقيام بذلك».

- فى ٨ فبراير ٢٠٢٢، قبل أيام قليلة من إطلاق «العملية الخاصة» الروسية فى أوكرانيا، كتب الخبير الاقتصادى جيفرى ساكس: «يزعم حلفاء أوكرانيا الغربيون أنهم يحمونها من خلال الدفاع عن حقها فى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، لكن العكس هو الصحيح».. ومن خلال الدفاع عن حق نظرى بحت، فإنهم يعرضون أمن أوكرانيا للخطر من خلال زيادة مخاطر الغزو الروسي».

- فى عام ٢٠٢٢، كتب خبير السياسة الدولية تيد جالين كاربنتر: «لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن توسع الناتو لا يمكن أن يؤدى إلا إلى مأساة. ونحن الآن نعانى من عواقب الغطرسة الأمريكية. »، وكرر نبوءته التى أطلقها عام ١٩٩٤ والتى بموجبها سيكون توسع الناتو بمثابة «استفزاز غير ضرورى لروسيا».

- بينو أرلاتشى، سياسى وعالم اجتماع إيطالى، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، أعلن فى عام ٢٠٢٢ أن «السبب الأساسى للأزمة الأوكرانية هو التوسع المستمر لحلف شمال الأطلسى. فى رأيى، الحل بسيط للغاية. ويعتمد الحل الأساسى على الدول الأوروبية، التى ينبغى لها أن تعلن أن حلف شمال الأطلسى لن يقبل أوكرانيا فى حظيرته».

وسواء كان ذلك رد فعل حتميًا على «الاستفزازات» الأنجلوسكسونية، أو على «فخ» أمريكي- كأطروحات هنرى كيسنجر أو جون ميرشايمر، أو ما إذا كان افتراسًا روسيًا متعمدًا يبحث عن ذريعة، فمن الواضح أنه وفقًا لعدد من الاستراتيجيين، فى فبراير ٢٠٢٢، بعد عقود من توسع الناتو وبعد أزمة ٢٠١٣-٢٠١٤ التى انتهت بتأسيس قوة موالية للغرب ومعادية لروسيا فى كييف.

هذه القوة كانت حريصة على جعل البلاد تنضم يومًا ما تابعة للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى لذلك لم يكن لدى فلاديمير بوتين العديد من الخيارات الأخرى - من وجهة نظره، التى ليست وجهة نظر مؤلفى هذا الكتاب - سوى الهجوم أولًا، تحت طائلة التعرض لهزيمة قاتلة لسلطته الشخصية.. كان يتوجب عليه القيام بهذا التحرك فى مواجهة الهجوم الأوكرانى الوشيك على دونباس وشبه جزيرة القرم بفضل الدعم الغربى المتزايد للقوات المسلحة الأوكرانية.

معلومات عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يواصل دراسته المهمة حول الحرب الروسية الغربية، نشأة ودوافع ومخاطر الحرب فى أوكرانيا.



