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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تنظم ندوة عن الأمن القومي

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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تحيى لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، ذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، حيث تستضيف اليوم الأحد  المفكر الاستراتيجى والخبير العسكرى اللواء أركان حرب د. سمير فرج فى لقاء مفتوح  عن "الأمن القومى المصرى والعربى، بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر".

يعقد اللقاء في الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد 10 سبتمبر 2023، بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بمبنى النقابة.
وقال حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، إن اللقاء يشهد عرضًا لرؤية اللواء سمير فرج حول تداعيات الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية، التى تلت حرب أكتوبر حتى الآن، وألقت بظلالها على المنطقة، وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة عن الأمن القومى المصرى والعربى فى الوقت الراهن، ثم طرح رؤية مستقبلية لهذا الملف.

حرب أكتوبر نقابة الصحفيين
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