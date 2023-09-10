ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 20 سفينة ، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة NEW GEMINI والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 97 م وعرضها 14 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 4804 طن من القمح و السفينة CAPE SCOTT ويبلغ طولها 177 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 14000 طن من القمح والسفينة AEGEA و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 66000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص ،حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34616 طن تشمل : 2774 طن كلينكر و 9696 طن يوريا و 4100 طن علف و 450 طن مولاس و 17596 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36193 طن تشمل : 609 طن خشب زان و 4500 طن سكر و 4835 طن خردة و 22605 طن قمح و 3232 طن حديد و 412 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3993 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 7620 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281448 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4356 شاحنة .

وواصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارة الخلسة والمخالفات والقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عملها بضبط الوصلات المخالفة، بناءاً على تعليمات اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة.