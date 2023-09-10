الاتحاد الفرنسى يعلن موقف جيرو من مواجهة ألمانيا

أعلن الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، عن استبعاد أوليفيه جيرو لاعب المنتخب، من المشاركة في المباراة الودية أمام ألمانيا، والتى من المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان له عبر صفحته الرسمية، أن جيرو مهاجم ميلان الإيطالي، سيغيب عن المباراة الودية المقررة أمام ألمانيا في دورتموند، يوم الثلاثاء المقبل.



وكشف الاتحاد فى بيانه أن جيرو يعاني من إصابة في الكاحل الأيسر، كان قد تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بفوز فرنسا على أيرلندا بهدفين دون رد، يوم الخميس الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وترك جيرو الملعب في الدقيقة 26 من مباراة فرنسا أمام أيرلندا، بعد تعرضه لكدمة في الكاحل، وحل مكانه ماركوس تورام، الذي انتقل من بوروسيا مونشنجلادباخ إلى انتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.

