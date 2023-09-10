حلا شيحة توجه رسالة إلى المغرب

نشرت الفنانة حلا شيحه على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره ورسالة لدولة المغرب دعماً بعد أحداث الزلزال الأخيرة.

ووجهت حلا رسالة خاصة إلى دولة المغرب وشعبها الشقيق، وجاءت الرسالة "خالص التعازى لأهلنا فى المغرب، لحظات صعبه ومؤلمة، يارب اللطف بيهم وخفف عنهم وصبرهم".

وتعرضت دولة المغرب فجر أمس السبت لزلزال بقوة ٧ ريختر، أدى إلى إنهيار الكثير من الأبنية، إلى جانب عدد كبير من الوفيات والمصابين فى غضون ساعات.

من جانبها كانت قد أعلنت الفنانة حلال شيحه إعتزالها الفن منذ عامين، وهى ليست المره الأولى حيث قد غابت عن الساحه الفنية لسنوات وإرتدت الحجاب، ثم عادت من فتره وقدمت أعمال منها مسلسل"زلزال" مع الفنان محمد رمضان ، وفيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، وهاجمت الفن وطالبت بحذف مشاهد لها من فيلم تامر، ثم أعلنت من وقتها الإعتزال .

وعلق الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية أن فى تصريحات تلفزيونية، أن الفنانة حلا شيحه تواصلت معه وطلبت اللقاء به فى وقت قريب، وأنه حال طلبها العوده للفن سيجتمع بالعائلة الفنية لإتخاذ القرار النهائى ، وأنه يرحب ويظن أن الجميع لم يمانع، لأن العائلة الفنية طيبه على حد وصفه.

يذكر أن الفنانة حلال شيحه قدمت الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "السلم والتعبان" ، "عريس من جهه أمنية" ، "اللمبى" ، "ليه خلتنى أحبك" ، "كامل الأوصاف"، "تايه فى أمريكا" .