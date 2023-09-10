فيراتي على أعتاب الدورى القطري

كشفت بعض التقارير الصحفية، عن اقتراب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، من الانتقال إلى ناد قطرى.

وأكد فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتامعى "تويتر": "أن ماركو فيراتي حسم انتقاله إلى صفوف فريق العربي القطري".

وذكر: "توصل اللاعب الإيطالي أخيرا إلى اتفاق شفهي مع العربي، ومن المقرر أن يوقع على عقد دائم مع النادي القطري".

وأضاف: "سيسافر فيراتي إلى الدوحة خلال ال 24 ساعة المقبلة، بعد أن وافق باريس سان جيرمان أيضا على تقاضي رسوم للصفقة بلغت 45 مليون يورو".

وفي حال إتمام الصفقة رسميا سيكون فيراتي الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري القطري.

ويذكر ان أعلى قيمة انتقال في الدوري القطري كانت باسم الياباني شويا ناكاجيما لاعب نادي بورتيمونينسي البرتغالي، الذي انتقل للدحيل مقابل 35 مليون يورو في موسم 2018-2019.

وتم أبلاغ ماركو فيراتي من قبل إدارة باريس سان جيرمان، بأنه خارج حسابات المدير الفني لويس إنريكي، وعليه إيجاد ناد جديد.