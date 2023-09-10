كشف ملابسات ادعاء سيدة بتعرضها لمحاولة سرقة بمصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات إدعاء سيدة بتعرضها لمحاولة سرقة بمنطقة مصر الجديدة.

تعود الواقعة عندما الأجهزة الأمنية إستدعت إحدى السيدات مسئولة بإحدى الشركات ، مقيمة بالقاهرة، إدعت عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى بتعرضها لمحاولة سرقة من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم مصر الجديدة بالقاهرة إصطدم بها أحد الأشخاص يسير على قدميه فإستمرت فى القيادة ورفضت التوقف ظناً منها بتعرضها لواقعة نصب أو إبتزاز مادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .