نائب محافظ دمياط يتابع ميدانيا سير العمل بالمركز التكنولوجى بكفر سعد

تابع الدكتور اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط سير العمل داخل المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز و مدينة كفر سعد ،حيث تم متابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وطلبات بيان الصلاحية و رخص المحلات و جميع المعاملات الخاصة بمنظومة المراكز التكنولوجية .

هذا وقد وجه الدكتور اسلام ابراهيم نائب المحافظ بتقديم كافة الخدمات بنطاق المركز من خلال المركز التكنولوجى وذلك تيسيرا على المواطنين من خلال خدمات الشباك الواحد مع الالتزام التام بفصل مقدم الخدمه عن متلقيها.

وعلى جانب اخر اجتمع نائب المحافظ مع رئيس الوحده المحلية ومدير المركز التكنولوجى وعدد من مديري الادارات الخلفية التنظيم والبيئه والاملاك والشئون القانونية ورخص المحلات والمشروعات وخدمة المواطنين وذلك لمناقشة انهاء كافة الطلبات المسجلة على منظومة عمل المراكز التكنولوجية والانتهاء منها خلال المدد القانونية المحددة مع اتخاذ اللازم في هذا الشان وذلك لتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

يأتى ذلك فى اطار توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية و رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و كفاءتها والتحول الرقمى و ميكنة الخدمات و المعاملات الحكومية لتحقيق معايير الحوكمه .

