العمل: حملة "100 يوم صحة" للكشف على العاملين بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل ،عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ،وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان مبادرة " 100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم " للكشف على العاملين بمقر المديرية ، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للعاملين ، حيث شملت الحملة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات .

وأشاد السيد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، بكافة المبادرات الرئاسية والتى تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة ، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها ، كما أن المبادرة تستهدف التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع ..

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