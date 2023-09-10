اليوم.. على الحجار يحيى احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

يحيى الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش وذلك اليوم الأحد.

وتأتي احتفالية نقابة الصحفيين بسيد درويش تحت عنوان "مئوية فنان الشعب".

وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش الأسبوع المقبل على أن تنتهى بتنظيم حفل آخر كبير سيُعلن عنه خلال ساعات، إضافة لتنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.