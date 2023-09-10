السيسي والمستشار الألمانى يبحثان زيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، بحسب بيان للمستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأشاد الزعيمان بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية، مؤكدين التطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي.

كما استعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلًا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرق اللقاء كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.