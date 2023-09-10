دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتي سومي وتشيرنيهيف

أفادت قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية بدوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعتي سومي وتشيرنيهيف، وتم إطلاق صفارات الإنذار في 9 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن شهود العيان تحدثوا عن سماع أصوات انفجارات في كييف.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في العاصمة كييف و9 مقاطعات أوكرانية، وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.