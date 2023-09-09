وزير التموين: منتجات أهلا مدارس أقل من سعر الجملة

قال علي المصيلحى وزير التموين التجارة الداخلية، أن معرض أهلا مدارس المقام في محافظة القليوبية بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة، يتضمن كافة مستلزمات المدارس من كتب وحقائب وأحذية وأقلام وكراسات، بأسعار الجملة وأقل من الجملة، مشيرا إلى أن العديد من العارضين قدموا تخفيضات تتراوح من 15 الى 30%.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرض أهلا مدارس اليوم

وأضاف المصيلحي نسعى من خلال المعارض الى سد احتياجات الطلاب و رفع الكاهل عن الاسرة المصرية وتلبية احتياجاتها، منوها بأنه يتم عرض المنتجات بأسعار الجملة واقل من الجملة بتخفيضات تتراوح من 15 الى 20 % الى 30% .

وأكد وجود انضباط ومراقبة للجودة والأسعار سواء قبل المعرض وبعده ،منوها بأن المعرض خلال العام الحالي يضم أيضا السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت وسمن ولحوم بأسعار المجمعات الاستهلاكية أو أقل .

وأشار المصيلحي إلى أن القطاع الخاص مشترك مع الوزارة في كافة المجالات سواء في السلع الغذائية أو المستلزمات المدرسية .

وأضاف أن المعرض الرئيسي "اهلا مدارس" سيتم افتتاحه في الفترة من 15 الى 29 سبتمبر الحالي، لافتا الى أن محافظة القليوبية من أول المحافظات التي افتتحت المعرض وسيتم افتتاح معارض أخرى في بنها ومدينة شبرا

وذكر المصيلحي أن محافظة الجيزة اعتمدت 5 أماكن ،كما قامت محافظة القاهرة باعتماد 5 أماكن لإقامة معارض"اهلا مدارس".

وأكد أن كافة المكتبات التي اشتركت في معارض "أهلا مدارس"ستقوم بوضع نفس التخفيضات على منتجاتها مشيدا بالتعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظين واتحادي الغرف التجارية والصناعات .