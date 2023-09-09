ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

9 مرشحين في اليوم السادس لتلقي طلبات انتخابات الزمالك

لجنة تلقي طلبات الترشيح
لجنة تلقي طلبات الترشيح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح  لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم السادس  بتقدم تسعة مرشحين.

تقدم اليوم السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على  منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

تتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

الزمالك انتخابات نادى الزمالك نادي الزمالك
ads