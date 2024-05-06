زي النهارده.. افتتاح برج إيفل في باريس للجمهور

يمر علينا اليوم الاثنين الموافق 6 شهر مايو، ذكرى افتتاح برج إيفل في باريس للجمهور، حيث افتتح للجماهير في 6 شهر مايو عام 1889.

برج إيفل

يقع برج إيفل الحديدي في أقصى الشمال الغربي لحديقة شامب-دي-مارس، في باريس بالقرب من نهر السين، وأنشأ غوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس، وبدأ بناؤه في 28 شهر يناير عام 1887، واكتمل بناؤه في عامين، واستمر العمل فيه لمدة 26 شهرا بتكلفة تقدر بنحو 8 ملايين فرنك ذهبي فرنسي ،ويبلغ وزنه 10 آلاف و100 طن. وكان طوله يبلغ في البداية 300 متر، لكنه ارتفع إلى 324 مترًا لاحقًا بعد إضافات أخرى لقمته أبرزها "الهوائي" الخاص بالبث الإذاعي والتلفزيوني.

وييلغ طوله 324 مترا ، وسمي برج ال300 متر في الافتتاح، وأصبح هذا المنشأ رمز العاصمة الفرنسية والرمز السياحي الأول فيها، ويمثل تاسع موقع فرنسي الأكثر زيارة في 2006، وهو أيضاً أول معلم من حيث عدد الزوار ويببلغ عدد زواره 7 ملايين زائر بالعلم . ويبلغ إرتفاع برج ايفل دط 313,2 متر، بقي برج إيفل لمدة 41 سنة المعلم الأكثر ارتفاعاً في العالم.

خضع برج إيفل لزيادة ارتفاعه فبلغ 327 مترا" منذ 8 مارس عام 2011. واستعمل في الماضي في العديد من التجارب العلمية، ويستعمل حاليا في بث برامج الراديو والتلفاز.

بداية إنشاء برج إيفل

أصبح برج إيفل رمزا لمدينة باريس وشعارا لها حيث أظهر القدرة التقنية الفرنسية.، و عرض البرج بمناسبة المعرض العالمي لعام 1889 فانبهر به الجمهور، وقد استقطب ما يزيد عن 236 مليون زائر منذ افتتاحه.

البرج تخيله موريس كشلن وأيميل نوقويي، وهما على رئيس مكتب الدراسات ورئيس مكتب طرائق إيفل وشركاؤه.

وأنشأ برج إيفل ليكون جديد معرض باريس 1889 والذي وافق الذكرى المئوية لاندلاع الثورة الفرنسية. تم الانتهاء من المخطط الأول للبرج في شهر يونيو عام 1884، وحسنه ستيفان سوف ستري رئيس المهندسين المعماريين للمشروع وأعطاه أكثر أناقة. في 1 مايو عام 1886، وقع وزير التجارة والصناعة إدوارد لوكرا، أمرا بفتح مناقصة في إطار المعرض السنوي لـ 1889. وفاز بالمناقصة غوستاف إيفل وتم العقد في 8 يناير عام 1887 وحددت مدة إنجاز البناء. من بين مصادر الإلهام لمشروع البرج.