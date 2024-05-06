فريق ذوي الهمم بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة يحصدون مراكز متقدمة ببطولة كأس مصر

حصد فريق ذوي الهمم بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة علي ست ميداليات ومراكز متقدمة ضمن فعاليات بطولة كأس مصر لألعاب القوي المنظمة من الإتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وضم فريق نادي الحوار الرياضي بالمنصورة كلا من اللاعب" أحمد محمد عبد العزيز" وحصد المركز الثاني الميدالية الفضية بسباق ٨٠٠ متر عدو، وحصد المركز الثاني و الميدالية الفضية سباق ١٥٠٠ متر عدو.

وحصد عثمان عبد السلام مبارك المركز الثاني و الميدالية. الفضية سباق ٨٠٠ متر عدو،وحصد المركز الثاني و الميدالية الفضية بسباق ١٥٠٠ متر عدو.

وحصد اللاعب "عبدالله محمد خير" المركز الثالث والميدالية البرونزية بسباق ١٠٠ متر عدو، وكما حصد المركز الثالث ، والميدالية البرونزية بسباق ٢٠٠ متر عدو.

والفريق تحت إشراف الدكتور" هيثم البدويهي" المدير التنفيذي للنادي ، والكابتن هيثم خليل مدير النشاط الرياضي بالنادي، واشراف الجهاز الفني والإداري ويضم كابتن حسام جودة وكابتن محمد علي ، كابتن خالد مصطفى ، كابتن محمد مرزوق المدير الفني، وكابتن مروه الشناوى المدير الإداري.

فريق نادي الحوار بالمنصورة لذوي الهمم

تأسيس الفريق

وتأسس فريق ذوى الهمم بنادي الحوا الرياضي بالمنصورة ، وكما انشىء فريق لقطاع البطولةللمشاركة في البطولات التي ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية،

وفي اول مشاركة في بطولة المناطق لألعاب القوي والمؤهلة لبطولة الجمهورية تم تأهل كل اللاعبين الي بطولة الجمهورية ،

وحقق الثلاث أبطال مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية حقق اللاعب “أحمد عبد العزيز” مركز أول في سباق ٨٠٠ و١٥٠٠ متر، ،و حقق "محمد علي "مركز أول في سباق ١٠٠ و ٢٠٠ متر عدو، وحقق 'عثمان عبد السلام" مركز ثاني فى سباقي ٤٠٠ و ٨٠٠ متر عدو

وانضم اللاعب “عبد الله خيري ” لبطولة الجمهورية هذا الموسم ،وحقق مركز ثالث في سباقي ١٠٠ و ٢٠٠ متر عدو.

وحقق اللاعبين في كل البطولات التي ينظمها الإتحاد حققومراكز متقدمة كما أن اللاعب احمد عبد العزيز حقق مركز أول في بطولة الجمهورية للسباحة ف سباق ١٠٠ متر حرة،ومركز ثاني سباق ٢٠٠ متر حرة عدو.