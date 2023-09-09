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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطولة إفريقيا للطائرة.. الكاميرون تفوز على تونس وتتأهل لنصف النهائي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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فاز المنتخب الكاميروني للكرة الطائرة على منتخب تونس في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بنتيجة 3/1 ليتأهل لنصف النهائي.

 جاءت نتيجة الأشواط: 25/22 20/25 25/27 17/25.

 ينتظر منتخب الكاميرون الفائز من مباراة مصر و المغرب التي تنطلق بعد قليل لمواجهته في نصف النهائي.

كما نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي.

وجاءت نتيجة الأشواط: 25/18 27/25 25/16.

وسيواجه المنتخب الجزائري،  الفائز من مواجهة ليبيا و تشاد ، في نصف النهائي.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة إفريقيا للطائرة رجال على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي حتى 14 من سبتمبر الجاري.

الكاميرون تونس بطولة افريقيا كرة الطائرة
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