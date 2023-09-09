في مثل هذا اليوم.. استقالة عبد الرحمن باشا عزام أول أمين عام للجامعة العربية من منصبه

في مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 1952م، استقال "عبد الرحمن باشا عزام" أول أمين عام للجامعة العربية.

ولد عبدالرحمن حسن عزام فى 8 مارس 1893م بمحافظة الجيزة، وتوفى فى 2 يونيو 1976م.

أطلق عليه اسم «جيفارا العرب» وذلك لمشاركته فى الكثير من الحروب، ومنها مثلاً حرب ضد الصرب كان فيها بين صفوف الجيش العثمانى، كما شارك فى حرب ضد الإنجليز مع أحمد الشريف السنوسى، كما حارب ضد الطليان واحتل مع محمد صالح حرب والسيد أحمد الشريف الواحات المصرية.

ساهم فى تأسيس أول جمهورية فى العالم العربى وهى الجمهورية الطرابلسية.

ويذكر أن «عزام» درس الطب فى مصر وبعد الحروب التى شارك فيها صار وزيراً للخارجية المصرية، وكان «عزام» بعد عودته إلى مصر بعام واحد قد انتخب فى مجلس النواب المصرى، وفى 1936 عينه الملك فاروق الأول وزيراً مفوضاً وممثلاً فوق العادة للمملكة المصرية، وفى 1939 أصبح وزير أوقاف فى وزارة على ماهر باشا فى الفترة من 18 أغسطس 1939 إلى 27 يونيو 1940.

شارك «عزام» فى الوفد المصرى لمؤتمر فلسطين فى لندن سنة 1939، وكان فى وزارة أحمد ماهر باشا فى الفترة من 15 يناير 1945 إلى 24 فبراير 1945، وفى وزارة محمود فهمى النقراشى من 24 فبراير 1945 إلى 15 فبراير 1946، وكان أحد أعضاء وفد مصر لوضع ميثاق جامعة الدول العربية.

وفى 22 مارس 1945 اختير ليكون أول أمين عام لجامعة الدول العربية فى قمة أنشاص، إلى أن استقال من منصبه كأمين عام للجامعة فى مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 1952م.