استقرت أسعار الذهب مساء اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، بعد أن انخفضت في مستهل التعاملات بمقدار خمس جنيهات.

سجلت عيار 14 نحو 1467 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

وارتفع سعر عيار 21 إلى نحو 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17600 جنيه، وهو يساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميًا نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض 0.60 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس.

يذكر أن اليوم وغدًا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.