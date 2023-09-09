مفتي أوكرانيا: أصبحنا بحاجة ماسة إلى الأمن الدعوي في الفضاء الإلكتروني

قال مفتي أوكرانيا أحمد تميم، إن الفضاء الإلكتروني سبقنا إليه من سبق وعم به الفساد والسرقة والاحتيال، وأصبح به من ينشر الأفكار المضللة والمنحرفة ما يؤدي إلى هدم المجتمعات والأخلاق والقيم.

وأضاف تميم - خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين تحت عنوان"الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" التي أدارها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة – أن الذين يتكلمون عن الإسلام دون علم يسيئون إليه وتنتشر الفوضى والأفكار المغلوطة التي تسيء للدين، مشيرا إلى أننا حاليا في حاجة ماسة إلى الأمن الدعوي في الفضاء الإلكتروني، خاصة وأن المجال مفتوح للجميع بحجة حرية الاعتقاد وهذا من الأمور الصعب السيطرة عليها.

بدوره، قال مفتي مقدونيا الشمالية الحافظ شاكر، إن توجيه الدعوة لمقدونيا للمشاركة في المؤتمر تدل على رعاية المسلمين في البلقان الذين يحملون رسالة الإسلام في هذا الوقت، حيث تشهد تطورا كبيرا في الفضاء الإلكتروني، وهو ما يتطلب منا كحاملي رسالات الإسلام أن نفهم ما يدور حولنا بناء على التطور التكنولوجي والإلكتروني المعاصر.

وأكد على أنه يجب تطوير وسائل الدعوة الإسلامية، وعلينا أن نضع توصيات هذا المؤتمر بعين الاعتبار، من أجل تضييق المساحة على المتلاعبين، والتي تعطي فكرة خاطئة عن الإسلام وتعاليمه وقيمه، مما يؤدي إلى التعصب والإرهاب، وهذا ليس من الإسلام في شيء، فهو دين محبة وتسامح.

ووجه شاكر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده وحكومته الرشيدة على تنظيم هذا الحدث.