ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31192 طنا تشمل: 12678 طنا كلينكر و 3724 طن رمل و 5048 طن يوريا و 9742 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35098 طن تشمل: 4000 طن سكر و10307 طن خردة و14880 طن قمح و4511 طن حديد و1400 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 160 حاوية مكافأة وعدد الحاويات الوارد 88 حاوية مكافأة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3474 حاوية مكافأة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 8795 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 261064 طنا، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 3140 شاحنة.

