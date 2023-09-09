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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجموعة العشرين تدعم جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات

قمة العشرين
قمة العشرين
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قال قادة مجموعة العشرين إن الأزمات المتتالية تهدد النمو العالمي على المدى الطويل.

كما أعلن قادة مجموعة العشرين عن دعم جهود زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

 وصرح قادة مجموعة العشرين: بأننا سنعمل على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية، لدعم تحولها إلى خفض انبعاثات الكربون.

وانطلقت، السبت، أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي، للتباحث بشأن أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي.

مجموعة العشرين نيودلهي قمة العشرين خفض انبعاثات الكربون
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