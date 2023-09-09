ورش عمل بالقاهرة عن تأثير فيروس كورونا على التعليم

عقدت إدارة مقياس الجودة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بقيادة مرسى عبد المجيد، ورش عمل عن تأثير فيروس كورونا على التعليم فى مصر فى ظل نظام عادل وكفء، وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

كما يتم التركيز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيا وتكنولوجيا،وذلك بحضور إسماعيل السنوسى المراقب المالى لمجلس أمناء القاهرة، وهند عابدين مدير إدارة التعلم المجتمعى وفريق عمل إدارة قياس الجودة.

وتم مناقشة الآثار السلبية لفيروس كورونا على التعليم فى مصر وكذلك تم وضع الحلول و المقترحات والدروس المستفادة وتفعيل ذلك فى ضوء الخطة الإستراتيجية 2030.

وجاء ذلك من خلال الرؤية الاستراتيجية للتعليم لعام 2030 حيث تستهدف تقديم تعليم وتدريب عمال الجودة للجميع دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى كفؤ وعادل ، مستدام، كنا يرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيا وتقتيا تكنولوجيا تعليم يسهم أيضا فى بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذلته ومستنير ومبدع وبحترم تاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.