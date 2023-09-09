قيادي بـ"مستقبل وطن": مشاركة السيسي بقمة العشرين تؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري

قال المهندس على جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين المقامة في الهند لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تؤكد حجم ثقة العالم في الاقتصاد المصري، والذي شهد قفزة قوية خلال السنوات الماضية بعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية، كما أنها تعد فرصة مهمة للدولة المصرية من أجل تعريف حكومات دول العشرين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من أجل دعم المستثمرين والقطاع الخاص.

وقال «جبر»، إن قمة العشرين تعد من أهم القمم المنعقدة عالميا لأنها تضم أقوى ٢٠ دولة اقتصادية حول العالم، ومشاركة مصر في تلك القمم يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع تلك الدول ذات الاقتصادات القوية نحو تعزيز استثماراتها في مصر، خاصة أن الرئيس السيسي يحرص خلال تلك القمم الدولية على عقد لقاءات مع قادة الدول لتعميق التعاون وتوطيد العلاقات، وهو ما فعله خلال مشاركته بالدورة الحالية لقمة العشرين بلقاء فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، و عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن اللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي تساهم في حدوث توافقات بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات مع تلك الدول في مختلف المجالات وعقد اتفاقيات تنعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي المصري عبر تعزيز التبادل التجاري مع تلك الدول، وهو ما يحرص عليه الرئيس السيسي في كافة المحافل الدولية التي يحضرها، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في تلك القمة مهمة للغاية لأنها تُعقد في ظرف دولي دقيق، وهو ما يتيح للدولة المصرية طرح وجهة نظرها بشأن كافة القضايا الملحة عالميا.

وأوضح «جبر»، أن دعوة رئيس وزراء الهند للرئيس السيسي للمشاركة في قمة العشرين تشير إلى حجم العلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين، والتي تأتي بعد أسابيع من زيارة رئيس وزراء الهند لمصر، حيث شهدت العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، بما في ذلك الهند.



