ميركاتو تاريخي.. أغلى 10 صفقات فى الدوري السعودي ونيمار في الصدارة

في موسم انتقالات تاريخي، نجحت الأندية السعودية، في اقتناص العديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم، بالتعاون مع مسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي.

وتصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا قائمة أغلي الصفقات، وذلك بعدما انضم إلي صفوف الهلال قادما من صفوف باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو، وجاء أوتافيو لاعب بورتو في المركز الثاني بعد انتقاله إلي النصر مقابل 60 مليون يورو، متساويا مع البرازيلي مالكوم بعد إنتقاله من زينيت الروسي إلي الهلال مقابل 60 مليون يورو.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لموقع احصائيات كرة القدم "ترانسفير ماركت":

1- نيمار - الهلال - 90 مليون يورو

2- أوتافيو - النصر - 60 مليون يورو

3- مالكوم - الهلال - 60 مليون يورو

4- روبن نيفيز - الهلال - 55 مليون يورو

5- ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - 52.6 مليون يورو

6- فابينيو - اتحاد جدة - 46.70 مليون يورو

7- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 40 مليون يورو

8- جابرى فيجا - أهلى جدة - 40 مليون يورو

9- رياض محرز - أهلى جدة - 35 مليون يورو

10- ساديو مانى - أهلى جدة - 30 مليون يورو