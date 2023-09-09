ثقافة المنوفية تنظم 31 فعالية لإثراء الوعي والمعرفة

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ 31 نشاط ثقافى وفنى متنوع بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر سبتمبر 2023 ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية بهدف الارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .

وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارى تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية ، ومنها " برنامج ستوديو الثقافة وإحتفالية دينية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وندوة الشباب قادة المستقبل ، ومحاضرة بعنوان جهود الدولة في تطوير العشوائيات ، عرض فنى لفرقة المنوفية للموسيقى العربية ، محاضرة بعنوان الإرهاب والتطرف هل هما وجهان لعملة واحدة ، ودور القرية في التنمية الاقتصادية للدولة ، ومحاضرة قضايا البيئة والتنمية في مصر ، والفلاح والتنمية الاقتصادية 2030 ، وكذا محاضرة مخاطر الهجرة الشرعية ، وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة ، كون قطاع الثقافة والفنون أحد أدوات القوى الناعمة والتي تساهم في تشكيل ضمير الإنسان المصري .