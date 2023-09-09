رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لدعم المغرب بعد الزلزال

ذكر شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، أن التكتل مستعد لدعم المغرب، في أعقاب الزلزال المدمر، الذي أودى بحياة 632 شخصًا على الأقل حتى الآن، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الاخبارية".

وكتب "ميشيل" على منصة التواصل الاجتماعي"إكس": "قلوبنا مع هؤلاء المتضررين بسبب تلك المأساة ورجال الإنقاذ الذين يشاركون في عملية البحث"، وأشار إلى أن نبأ الزلزال كان "مرعبًا".

وتابع: "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المغرب، في تلك اللحظات الصعبة".

جاءت تصريحات ميشيل، من العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين.

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وتأثرت به أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة، إذ تسبب بأضرار مادية كبيرة حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.