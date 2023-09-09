اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يومي الخميس والجمعة، وذلك بعد انتهاء معسكر الفريق بالنمسا الذي أقيم استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ويعد المدرب السويسري مارسيل كولر هو خامس مدرب أجنبي يقود المارد الأحمر في بطولة كأس السوبر الأفريقي حيث سبق وأن قاد الفريق الأحمر في البطولة أربع مدربين أجانب وهم الإنجليزي الآن هارس أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي عام 1994 والبرتغالي مانويل جوزيه في أربع مرات في أعوام 2002 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي و2006 أمام الجيش الملكي المغربي و2007 امام النجم الساحلي التونسي و2009 أمام الصفاقسي التونسي، ثم الإسبانى خوان كارلوس جاريدو في كأس السوبر الإفريقي عام 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري وأخيرا الجنوب أفريقي ييتسو موسيمانى مرتين في عام 2020 أمام نهضة بركان المغربي و2021 أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة فى التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة 15 سبتمبر الجاري فى مدينة الطائف السعودية، ويخوض الأهلي المباراة بوصفه بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض اتحاد العاصمة اللقاء كونه بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.