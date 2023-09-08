رئيس جامعة حلوان يتسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات

تسلم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر وذلك بعد عودتها ومرورها بالجامعات المصرية، وعقب ذلك تم اطلاق ماراثون رياضي شارك فيه طلاب الجامعة ايذانا ببدء فعاليات الأسبوع الذي يعقد من ٨ : ١٤ سبتمبر الجاري.

كانت شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية قد انتقلت في جامعات أسيوط، المنيا، الزقازيق، قناة السويس، القاهرة، المنوفيه، المنصورة، كفرالشيخ.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات، والترويج للاسبوع وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية