عقوبة إضافية على «فان دايك» بسبب حكم مباراة نيوكاسل

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقوبة إضافية على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد.

وواجه ليفربول، نظيره نيوكاسل بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز الريدز حينها بهدفين مقابل هدف.

حصل فان دايك في هذه المباراة، على البطاقة الحمراء بعد تدخله على السويدي ألكسندر إيزاك، ليتعرض للإيقاف لمباراة واحدة، وبالتالي غاب عن مواجهة أستون فيلا بالجولة الماضية كعقوبة تلقائية للطرد.

تلقى فان دايك عقوبة إضافية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد تصرفه غير اللائق مع حكم اللقاء والحكم الرابع.

وجاءت عقوبة المدافع الهولندي في بيان نشره الاتحاد الإنجليزي، أعلن من خلاله إيقاف زميل النجم المصري محمد صلاح، مباراة أخرى وتغريمه ماليًا.

وقال البيان: «تم إيقاف فيرجيل فان دايك لمباراة واحدة وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني لخرقه قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1 خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 27 أغسطس».

وأضاف : «اعترف اللاعب بأنه تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة تجاه حكم المباراة بعد طرده، وتم فرض العقوبات لاحقًا من قبل لجنة تنظيمية مستقلة».

وبذلك، يغيب فيرجيل فان دايك عن ليفربول في مباراة وولفرهامبتون المقبلة، يوم السبت 16 سبتمبر الجاري.