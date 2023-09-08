رئيس النواب الأردني يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة على رأس وفد من مجلس الشورى السعودي، حيث يجريان مباحثات رسمية في مجلس النواب.

وكان في استقبال الوفد السعودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور أحمد الخلايلة ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.

وأوضح مجلس النواب الأردني، أن الزيارة تأتي ترجمة وتعزيزًا للعلاقات الأخوية الثنائية والمتجذرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولتعزيز آفاق التعاون المشترك بخاصة البرلمانية منها.

وكان الصفدي قد زار مجلس الشورى السعودي على رأس وفد برلماني قبل شهرين، والتقى بعدد من المسئولين السعوديين.