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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

علي الغريب مديرًا تنفيذيًا لبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة المنصورة

الدكتور على الغريب
الدكتور على الغريب المنشاوي
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أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة قرارًا بتعيين الدكتور على الغريب الشناوي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب مديرًا تنفيذيًا لبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.

يأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لكلية الآداب، تحت قيادة الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية في هذا الإطار.

يذكر أن الأستاذ الدكتور علي الغريب الشناوي عمل أستاذًأ للأدب العربي والأندلسي، وله العديد من المؤلفات القيمة التي تثري المكتبة العربية، ويشغل الدكتور علي الغريب الشناوي منصب رئيس اتحاد الكتاب فرع الدقهلية ودمياط.

شريف يوسف خاطر على الغريب المنشاوي
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