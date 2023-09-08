علي الغريب مديرًا تنفيذيًا لبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة المنصورة

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة قرارًا بتعيين الدكتور على الغريب الشناوي الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب مديرًا تنفيذيًا لبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها.

يأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لكلية الآداب، تحت قيادة الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية في هذا الإطار.

يذكر أن الأستاذ الدكتور علي الغريب الشناوي عمل أستاذًأ للأدب العربي والأندلسي، وله العديد من المؤلفات القيمة التي تثري المكتبة العربية، ويشغل الدكتور علي الغريب الشناوي منصب رئيس اتحاد الكتاب فرع الدقهلية ودمياط.