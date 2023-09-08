رسميًا.. لاعب أرسنال يزامل تريزيجيه في طرابزون سبور

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي في صفقة انتقال حر.

وفسخ بيبي تعاقده مع نادي أرسنال الإنجليزي، ليزامل تريزيجيه في طرابزون سبور بداية من الموسم الجاري 2023-2024.

انتقل نيكولاس بيبي إلى أرسنال في 2019 بصفقة كبيرة ناهزت 80 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب أفريقي في التاريخ، لكنه فشل في إثبات ذاته مع الجانرز الذي يضم المصري الآخر محمد النني لاعب خط وسط المنتخب الوطني.

ولعب في صفوف نيس الفرنسي في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن يعود إلى أرسنال الصيف الحالي ويفسخ عقده مع النادي اللندني.

وخاض صاحب الـ28 عامًا مع أرسنال 112 مباراة، سجل خلالهم 27 هدفًا وصنع 21 آخرين، وأحرز هدفًا وحيدًا مع نيس طوال فترة إعارته.

وقال بيبي بعد إتمام تعاقده مع طرابزون سبور: «سعيد للغاية للانضمام إلى هذا النادي، تلقيت عروضًا كثيرة من أندية أخرى، لكني قررت الانتقال إلى هذا النادي التركي الكبير من أجل إحراز لقب الدوري هذه السنة».