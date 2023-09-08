أول تعليق من أحمد سعد بعد حفله أمس"حفلة علامة فى حياتى"

علق الفنان أحمد سعد على حفله الأخير بجامعة بدر أمس، والذى حقق من خلالها نجاحاً كبيراً بين جمهوره الذى شارك الحفل.

ونشر سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، رساله إلى جمهور الحفل وعلق "إمبارح كانت حفله عظيمة فى جامعة بدر، حقيقى من الحفلات إللى هتفضل علامة فى حياتى، شكراً لكل الشباب اللذيذه الفرفوشة وشكراً جامعة بدر".

تألق أحمد سعد بمجموعة من أميز اغانيه وسط حضور جماهيرى كبير ، وشاركته الحفل الفنانة روبى والتى قدمت معه أغنيتهما "يا ليالى" والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

يذكر أن أحمد سعد قد أثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وتصدر مواقع التواصل الإجتماعى، بعد إعلان زوجته الإنفصال بشكل نهائى، ووجهة رسالة قاسية له.