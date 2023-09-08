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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطار مرسي علم يستقبل 130رحلة طيران تقل 26 ألف سائح

وصول وفود سياحية
وصول وفود سياحية لمدينة مرسي علم
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يستقبل مطار مرسي علم 130 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دول اوروبية على مدار الأسبوع المقبل وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول بصالات الوصول.

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كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي تبين وصول 130‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دول اوروبية تقل الاف حوالي 26 الف سائح من جنسيات أوربية مختلفة  على مدار الأسبوع المقبل من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا  ولوكسمبرج والمجر والنمسا و سلوفاكيا


ولفت عثمان بأن شواطيء مرسي علم تستقطب آلاف السياح عبر عشرات رحلات الطيران يوميا حيث أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم حيث تمتلك مرسي علم افضل شواطيء العالم طبقآ لموقع تريب أدفايزر العالمي

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IMG-20230908-WA0029
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IMG-20230908-WA0028
دول أوروبي رحلة طيران وجهة سياحية مطار مرسى علم الدولى
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