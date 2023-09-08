إحباط محاولة تهريب مخدر الماريجوانا بجمارك مطار شرم الشيخ

تمكن رجال الادارة العامة لجمارك ركاب مطار شرم الشيخ الدولى من ضبط محاوله تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنه الصيادلة رقم 127لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي طيران ايركايرو تم الاشتباه في راكب يحمل جنسيه أجنبيه أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٧ جرام من نبات الماريجوانا المخدر ومطحنه خاصه بطحن المواد المخدرة مخبأه بداخل جواربه الشخصيه أسفل قاع الشنطه بمكان يصعب الوصول اليه .

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام جمارك شرم الشيخ والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بعد العرض على سلمي سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.