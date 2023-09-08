نتائج حملات موسعة لـ"تموين الإسكندرية" لضبط الأسواق

شنت إدارة الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية حملات بأنحاء المحافظة أسفرت عن تحرير ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و تحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

جاء ذلك بناء علي تعليمات مشددة من المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام وضبط الأسواق، وبتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ٥٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٢٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمخبز شامى مخالف، تحرير محضر توقف محطة تموين سيارات عن العمل بدون إذن التموين، تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، تحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير ٣٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما شنت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة حملات أسفرت عن تحرير ٢٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير ١٥ محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير ١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وأطلقت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة حملات أسفرت عن تحرير ٢٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، تحرير ٦ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر بيع سجائر مجهولة المصدر و مصادرة ٦٤ علبة، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأسفرت حملات إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة عن تحرير ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير ٦ محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير ٥ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وشنت تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له حملات أسفرت عن تحرير ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر مزاولة بيع اسطوانات بوتاجاز بغير تصريح ومصادرة ٥ اسطوانات بوتاجاز حجم منزلى، تحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وأسفرت حملات المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة عن تحرير ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر بقال تموين مخالف، وتحرير محضر لمجمع استهلاكي مخالف، وتحرير ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.