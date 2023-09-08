شيكابالا يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من مواجهة بطل جيبوتي

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى لتحديد موقفه من السفر إلى تنزانيا 13 سبتمبر الجارى، لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب "شيكابالا"، عن المباراة الودية التي أقيمت أمام السكة الحديد أمس الخميس باستاد الكلية الحربية، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له في مران الفريق الصباحي.

وفضل الجهازان الفني والطبي منح اللاعب راحة من المشاركة في المباراة على أن يخضع لتدريبات تأهيلية خاصة في فندق إقامة الفريق.

ويواصل تدريباته ويخوض مباراة ودية أخرى الإثنين القادم أما سيراميكا كليوباتر، في ظل سعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المبارسات الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.