بيطرى قنا يضبط 113 كجم لحوم فاسدة بمركزي فرشوط وأبوتشت

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف الداودي أن الحملة التى شنتها المديرية بمركزيّ فرشوط وأبوتشت نجحت فى تحرير 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 113 كجم، لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية منها لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتم إحالة المخالفين الى النيابة لتتولى التحقيق معهم .

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.