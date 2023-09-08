برلماني: تكاتف القوي السياسية في ملحمةغيرمسبوقة لتأييد الرئيس في الانتخابات المقبلة

شارك النائب محمد علي ابوحجازي ، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والذي يضم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر، وحزب الشعب الجمهورى، وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية، والذي عقد مساء اليوم الخميس في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور أكثر من 60 حزبا سياسياً.



وقال النائب أبوحجازي ، في بيان له اليوم الجمعة، إن ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية شهد توافق كافة الأحزاب على تأييد ودعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتدشين الجمهورية الجديدة.

وأكد ابوحجازي خلال مشاركته، ان حزب مستقبل وطن سطر ملحمة حضر فيها الآف المؤيدين لدعم الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية القادمة والدور البارز لتكاتف الآحزاب السياسية في ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية علي قلب رجل واحد لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالحياة السياسية المصرية ودعم وتقوية دور الأحزاب في مصر لتقوم بدورها تجاه الوطن والمواطن.

ولفت أبوحجازي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم يحرص على تعزيز ودعم أي جهود لتنمية وإثراء الحياة السياسية، مشيراً إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تمكين الشباب والمرأة سياسياً وتوليهم المناصب والمواقع القيادية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى دعوته للحوار الوطني والذي تضمن المحور السياسي ضمن محاوره الثلاثة مستهدفا دعم تحقيق الإصلاح السياسي وتنمية وإثراء الحياة السياسية ودعم الأحزاب وغيرها من القضايا.