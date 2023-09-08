القبض على المتهمين بسرقة أبواب المقابر بالقناطر الخيرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على متهمين بسرقة الأبواب الحديدية للمقابر بينما تمكن متهم آخر من الهرب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بضبط أهالي قرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، من ضبط اثنين من اللصوص يسرقون أبواب المقابر الحديدية ليلًا، وتمكن متهم آخر من الهرب، حيث تبين سرقة 5 أبواب مقابر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم التحفظ على المتهمين وأدوات السرقة من عتالات، ومقص لكسر أقفال أبواب المقابر، وتروسيكل، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات، وضبط المتهم الهارب.

وتكثف أجهزة الأمن بالقناطر الخيرية من جهودها لضبط المتهم الهارب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.