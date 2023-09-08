بسبب كلب.. كشف لغز مقتل شاب على يد مسجل خطر بطلق خرطوش بالزيتون

بين الحين والآخر نسمع عن جريمة قتل ترتكب في حق الانسانية علي أيدي وحوش في صورة بشر، تخلوا عن القيم والمبادئ في لحظات شيطانية، لا يراعي القاتل فيها حرمة الدماء، وكانت خير شاهد علي تلك الجريمة التي دارت احداثها بمنطقة الزيتون عندما أقدم شاب علي ترويع المواطنين بكلب شرس مما ادي إلى إصابة طفل نتيجة عقر كلب له، واثناء معاتبة والد الضحية أمطره المتهم بالرصاص وتركه جثة هامدة ولاذ بالفرار.

تفاصيل تلك الواقعة كما دونتها محاضر قسم شرطة الزيتون عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بمصرع شاب بطلق ناري علي يد اخر وبالانتقال والفحص تبن مصرع شاب في العقد الرابع من العمر علي يد شاب بسبب خلافات بينهما حول قيام كلب المتهم بعقر نجله.

وأثناء توجه الضحية برفقة شقيقه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإحضار سلاحه الناري وأطلق وابلا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه فأرداه قتيلا ولاذ بالفرار، وتم نقل جثمان الضحية الي مشرحة المستشفى.

انتقل محرر "البوابة" الي مسرح الواقعة لكشف التفاصيل المأساة التي شهدتها المنطقة، والتي أصبحت حديث أهالي المنطقة.

المتهم معروف بين الناس بسلوكه السيئ وترويع المواطنين بالكلاب وكثرة المشاجرات ولديه سجل حافل من الاجرام.. بتلك الكلمات بدأ محمد صاحب سوبر ماركت حديثه حيث قال إن المتهم معروف منذ قدومه للمنطقة بأنه من أرباب السوابق، ويقوم بتربية كلب بالشارع يستخدمه للتشاجر.

وأضاف محمد: وأثناء مرور نجل الضحية، وهو طفل صغير لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره، عقره الكلب في قدمه اليسري ، وعقب إسعافه من قبل والده ، وتوجهه إلى صاحب الكلب المتهم لمعاتبته على عدم وضع وسائل الأمان لكلبه ، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تدخل اهالي المنطقة للفصل فيما بينهما، قام المتهم “ سامر ” بتهديد الضحية بقتله .

وأضاف الشاهد أن المتهم دخل الي منزله واخرج سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء، ثم توجه الي والد الضحية وأطلق عدة أعيرة نارية صوبه، مما أدي إلى إصابته بطلق خرطوش بمنطقة القلب والصدر، وحاول الاهالي ضبط المتهم، وحاول شقيق الضحية الإمساك بالمتهم، لكنه أطلق عدة أعيرة نارية في الهواء لترويعه ولاذ بالفرار.

وأوضح الشاهد أن الضحية “ م ،س ” لديه 5 أبناء أكبرهم في المرحلة الاعدادية، وأنه محبوب من جميع أهالي المنطقة نظراً لحسن أخلاقه وسمعته الطيبة، مقارنة بالمتهم الذي لم تأخذه شفقة ولا رحمه في ارتكاب جريمته وقتل الضحية بدم بارد؛ وطالب الشاهد سرعة القصاص من المتهم وتقديمه للمحاكمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون من ضبط المتهم أثناء اختبائه بأحد المساكن بالمنطقة، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم اقتياده الي ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد، كما أمرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وإعداد تقرير بعدد الإصابات التي أودت بحياة الضحية، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.