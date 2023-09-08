عمر خيرت: «مهرجان القلعة يعني لي الكثير»

أكد الموسيقار الكبير عمر خيرت، أن مهرجان القلعة يعني له الكثير لأنه منذ انطلاق نسخته الأولى كان ضمن الفريق الذي يقدم حفلاته، متابعًا أن مهرجان القلعة شامل ويضم جمع وصفه بأنه "جميل" من الناس وبه فائدة كبيرة لمصر وقوتها الناعمة.

قال "خيرت" خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء أمس الخميس، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ ٣١، إنه قدم في حفله بالمهرجان في نسخته الحالية عملين جدد، مشيرًا إلى أن آخر مقطوعة له هي الأقرب إلى قلبه وهي اسمها "حبيبة" على اسم حفيدته.

وتابع عمر خيرت أن تغطية قناة "الحياة" للفعاليات الغنائية والفنية أمر جميل وشيء إيجابي للجمهور المصري لأنه أصبح قادرًا على متابعة الحفلات حتى وإن لم يقدر على الحضور.

ويسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي أحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت.

حضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "إعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

وشهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

واستمرت فعاليات مهرجان القلعة على مدار أسبوعين متمنة حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.