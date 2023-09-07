قال كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الخميس، إن أمن الإسماعيلية رفض لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمباريات الموسم المقبل في الاسماعيلية على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

كامل أبو علي: أمن الإسماعيلية رفض لعب المصري مبارياته هناك الموسم المقبل

وأشار "أبو علي"، خلال لقائه عدد من الإعلاميين والصحفيين، إلى أن هناك محاولات مازالت مستمرة للعب في الاسماعيلية لكن يبدو أن الأقرب سيكون اللعب على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد أنه مرت سنة على تولي المجلس الحالي مليئة بالمشاكل في النادي وكرة القدم بشكل عام، لافتا الى أنهم يحاولون علاجها يوم تلو الآخر لتقليلها ويأمل أن يكون هناك حلول جذرية لها في المستقبل.