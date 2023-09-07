طبيب بجامعة المنصورة يفوز بالمركز الأول بجائزة «الطبيب العربي» لعام 2023

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس تكريم الطبيب المصري الفائز بالمركز الأول بجائزة الطبيب العربي الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، بفعاليات الاحتفال بيوم الصحة العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت شعار "تأثير المناخ على الصحة" وتكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام ٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والدكتور عبد الحق سايحي وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية، المستشار ميساء هدمي المشرف على إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

وبمشاركة وزارات الصحة بالدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعدد من الشخصيات العامة كما شارك بالاحتفالية الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.

و أعرب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الهام، والذي يتطرق إلى موضوعين بالغي الأهمية، أولهما هو لفت الأنظار نحو تأثير التغير المناخي على الصحة، وثانيهما هو الاحتفال بتكريم السادة الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الجاري.

وأكد أن حصول الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير لهذه الجائزة على المستوى العربى يعد فخرًا لمصر ولجامعة المنصورة لما بذله من مجهودات فى المجال الطبى على المستوى المحلى والاقليمى.

كما تقدم بخالص التحية والتقدير للأطباء الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الحالي متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في رسالتهم الإنسانية السامية.

يذكر أنه على هامش الاحتفال بيوم الصحة العربي عقدت جلستي عمل، الأولى بعنوان "تأثير المناخ على أنظمة الرعاية الصحية" والثانية بعنوان "قطاع الرعاية الصحية في ظل تغير المناخ: بناء الاستدامة والصمود"

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