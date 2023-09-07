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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل ضبط جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

الداخلية تواصل ضبط
الداخلية تواصل ضبط جرائم الهجرة غير الشرعية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط (4) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2342) مخالفة مرورية متنوعة.
 فى مجال الأمن العام: ضبط (55) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (318) حكم قضائى متنوع. 
 فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات":  ضبط (2) قضية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الجمركية ضبط وزارة الداخلية أمن المنافذ الهجرة غير الشرعية
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