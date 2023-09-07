فيتوريا يتحدث عن استبعاد صلاح من مباراة إثيوبيا

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن تفاصيل معسكر سبتمبر الحاري الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا غدا الجمعة وتونس، وأهدافه التي تحققت مع المنتخب والأهداف التي يسعى لتحقيقها أيضا.

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي: "أنا بشكل عام مستريح جدا وسعيد باللاعيبة الموجودة، دي حاجة اتكررت في كل المعسكرات، لاعيبتنا حقيقي مميزين، اللاعيبة كان أداؤها مثالي معانا في الفريق، ومتأكد إن حضور لاعبي المنتخب الأولمبي معانا في المنتخب الأول هينعكس عليهم إيجابيًا".

وعن إراحة محمد صلاح قال المدير الفني للمنتخب الوطني: "صلاح هيحضر بعد مباراة إثيوبيا، وده قراري أنا، علشان ميبقاش في مخاطرة باللاعب، هيبقى هو الوحيد اللي لعب 7 مباريات في 23 يوم، لعب الماتشات تقريبًا 90 دقيقة، فاحنا مش عاوزين يكون في تحميل بدني زيادة عن اللاعب، وطبعًا اكيد علشان هناك حلول متوفرة معايا لذا فضلت عدم المخاطرة باللاعب في المباراة الأولى".