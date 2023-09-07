فيتوريا: مباراة إثيوبيا ستوضح الفرق بين المنتخبين

قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن مباراة إثيوبيا المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الاخيرة من مرحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتحدث فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "غدًا آخر مباراة في التأهل لأمم أفريقيا، نسعى أن تكون النهاية الفوز، حققنا نتائج إيجابية جيدة جدًا ونريد أن نستمر على هذا الطريق".

وواصل فيتوريا: "الفريق الوحيد اللي قدر يتفوق على مصر في التصفيات كان إثيوبيا، وعاوزين الأمور ترجع للواقع بتاعها وتظهر حقيقة الفرق، لابد أننا نبقى فريق قوي غدا علشان نفرض أسلوبنا ومنسيبش فرصة لاثيوبيا يمسك كورة أو يتفوق علينا، اللاعيبة اشتغلت معانا بأسلوب جيد في المعسكر متحمسين للمباراة وينقصنا التفوق في المباراة".

حقق البرتغالي حتى الوقت الحالي العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في 7 مباريات التي خاضها الفراعنة منهم أربع مباريات ودية أمام منتخبات النيجر وليبيريا وبلجيكا وجنوب السودان، وثلاثة مباريات رسمية أمام مالاوي ذهابًا وإيابًا وأمام غينيا في يونيو الماضي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023".