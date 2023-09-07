بالأسماء.. تشكيل لجنة لتفقد وحدة الطب الرياضي بمدينة الخارجة

شكل الدكتور احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى، لجنة من الادارة المركزية للطب الرياضى برئاسة أحمد عبدربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية المتخصصة، لتفقد ومتابعة وحدة الطب الرياضى بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، وعضوية كل من هشام فرحات مدير المكتب الفنى للطب الرياضى وياسر شمس رئيس قسم العلاج الطبيعى بمركز الطب الرياضى بمدينة نصر ومصطفى حمدى من الادارة العامة للوحدات وبحضور بهاء شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد ومحمد فكرى مدير وحدة الطب الرياضى لبحث تشغيل الوحدة بعد أعمال التطوير وتقييم حالة الأجهزة الطبية والرياضية وصيانتها وإعادة تشغيلها لخدمة الرياضيين بالمحافظة وتقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعى.

كما تم بحث التعاون مع جامعة الوادى الجديد متمثلة فى كلية الطب وكلية التربية الرياضية فى توفير الكوادر الطبية والفنية والرياضية حيث تم عقد لقاء برعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب وتم عمل تصور مبدئى للشراكة بين الطرفين لتقديم خدمات طبية للرياضيين بالمحافظة على أعلى مستوى .

وتم زيارة مركز حسن حلمى للتأهيل والعلاج الطبيعى لذوى الاحتياجات الخاصة فى ضيافة ناصف انيس مدير المركز وتم بحث سبل التعاون المشترك فى المجالات المشتركة فى التأهيل والعلاج الطبيعى.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمتابعة وتطوير وحدات الطب الرياضى بالمحافظات.