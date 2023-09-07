بسبب عود بخور.. تفحم محل عطور وإصابة شخصين بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة شخصين فى حريق محل عطور، وطلبت التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وانتدبت المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق.

البداية كانت بورود بلاغ للأجهزة الأمنية بأكتوبر مفاداه نشوب حريق في محل عطور بـ6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية مدعومة برجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتبين أن حريق نشب بمحل عطور وأسفر عن تفحمه بالكامل.

كما تبين إصابة شخصين بحالة اختناق جراء الحريق وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المجاورات، وبإجراء التحريات اتضح أن النيران اشتعلت بالمحل بسبب عود بخور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.